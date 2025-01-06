Германия поставит Украине дополнительные боеприпасы

Германия дополнительно поставит Украине снаряды. Иллюстративное фото

Немецкий концерн Rheinmetall поставит Украине дополнительные боеприпасы для ПВО. Об этом пишет немецкое издание BILD.

Отмечается, что речь идёт о 35-миллиметровых снарядах для зенитной самоходной установки Gepard.

Новый заказ включает 180 000 патронов и стоит «двузначное число» миллионов евро, сообщил Rheinmetall. Финансирует заказ Германия.

Боеприпасы могут быть использованы, например, для борьбы с беспилотниками. Ранее Германия передала Украине 55 зенитных установок Gepard, списанных бундесвером, пишет BILD.