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В Киеве состоялся марш добровольцев. Его сопровождали полицейские в масках

14 марта 2020, 16:10

В Киеве состоялся марш добровольцев. Его сопровождали полицейские в масках

В Киеве прошел Марш патриотов, посвященный Дню добровольца. Участники прошли от Михайловской площади к Офису президента на улице Банковая.

Там собравшиеся озвучили свои требования, в частности, не проводить выборы в ОРДЛО до возвращения контроля над границей. Также они считают, что в Украине начались политические преследования добровольцев, военных, волонтеров и призвали власть это прекратить. Кроме того, звучали призывы пресечь «реванш пятой колонны Кремля».



Мероприятие былр организовано общественной организацией «Справа громад».

По данным полиции, в марше приняли участие около 5 тысяч человек. Организаторы акции заранее сообщили о маршруте следования, поэтому правоохранители сопровождали их, обеспечивая прохождение колонны.

Уточняется, что привлеченные к охране правопорядка сотрудники всех ведомств системы Министерства внутренних дел несли службу в медицинских масках.

Правительство с 12 марта по 3 апреля ввело карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Также запрещаются массовые собрания численностью более 200 человек. 

Власти Киева установили ограничения для проведения массовых мероприятий в столице (более 60 человек), к участию должны допускать только прошедших термометрию.

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