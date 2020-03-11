В Киеве объявили карантин из-за коронавируса

В Киеве с 12 марта для предотвращения распространения коронавируса будет ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, проведение массовых мероприятий, а также закроют развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.



Отмечается, что превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно — до конца марта.

Так, в частности, по словам мэра, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования.



«В детских садах. В художественных, спортивных школах и других. Также ограничиваем проведения массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах», — отметил Кличко.



Также Кличко обратился к руководителям учреждений и предприятий города за возможности пересмотреть рабочий график сотрудников, у которых есть маленькие дети. Общественный транспорт, по словам мэра, пока будет работать в обычном режиме. Весь его подвижной состав два раза в сутки обрабатывают дезинфицирующими средствами.