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Власти еще не решили, что будет с КПВВ Донбасса в период карантина

14 марта 2020, 17:21

Власти еще не решили, что будет с КПВВ Донбасса в период карантина

Украинские власти еще не приняли решение относительно изменения порядка пересечения контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

«По линии соприкосновения решения еще нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос во время брифинга в Киеве в субботу.

Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрывает границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.  

С 7 марта Украина ввела ограничения на пересечение КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».

В Украине были зафиксированы три случая коронавируса. Одна из заразившихся — пожилая жительница Житомирской области — скончалась. Все пациенты были инфицированы во время нахождения за границей.

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