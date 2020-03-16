На Донбассе пострадали четверо украинских военных

За минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое боевые поражения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там подчеркнули, что противник обстрелял позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Обстрелам подверглись населенные пункты Пески, Лебединское, Невельское, Павлополь, Широкино, Старогнатовка, Луганское, Крымское.



С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь нет, подытожили в штабе ООС.