В Северодонецке протестовали против закрытия рынков из-за коронавируса

В Северодонецке работники продовольственных рынков вышли на акции протеста в связи с решением властей о закрытии торговых точек. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



«Рынки будут работать, но только сегодня до конца рабочего дня. Соответствующее решение и изменения в распоряжение об ограничениях, связанных с предотвращением возникновения заболевания коронавирус, будут утверждены на заседании комиссии по ТБНС», — сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.



По его словам, владельцы рынков не провели разъяснительную работу с сотрудниками и спровоцировали стихийные акции протеста.



С 18 марта в Луганской области закрываются все места общественного питания, ограничивается передвижение в маршрутках до 10 человек. В штатном режиме работают аптеки, банки, продуктовые магазины, АЗС.

В Украине на сегодня лабораторно подтверждены 14 случаев заражения коронавирусом: 10 в Черновицкой области, по одной — в Житомирской и Киевской областях и два — в Киеве. Два человека скончались.