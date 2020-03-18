Шмыгаль призвал Кабмин приготовиться к экономическому кризису в Украине

Кабинет министров должен быть готов к экономическому кризису в стране, который может стать следствием мирового финансового кризиса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом передает УНИАН.



«Правительство не будет и не имеет права ограничиваться только борьбой с коронавирусом. Мы должны готовить страну к другим вызовам — мировой кризис и возможный экономический кризис в Украине, который будет последствием мирового, и мы в этом не сомневаемся, и это тоже вызов для министра экономики, для правительства, для всей страны и бизнеса в частности», — сказал он на засдании правительства.



Также премьер дал поручение новоназначенному министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко разработать несколько сценариев развития ситуации, чтобы быть готовым к ним и оперативно принимать меры противодействия.



«Мы анализируем состояние как украинской экономики, так и мировой. Я уже давал распоряжение Министерству развития экономики разработать несколько сценариев возможных экономических последствий для Украины в нынешних условиях, чтобы мы могли оперативно реагировать, и сейчас даю это поручение новоназначенному министру», — сказал он.

Ранее Шмыгаль заявлял, что Украина находится на пороге экономического кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.