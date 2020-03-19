В Мариуполе из многоэтажки пытаются выселить медсестру, опасаясь коронавируса

Жители многоэтажного дома в Мариуполе на Донетчине требуют выселить одну из жительниц, которая работает медсестрой. Жильцы опасаются, что женщина, которая не имеет заболевания COVID-19, может заразить их коронавирусом. Об этом сообщает местный телеканал ТВ7.



Жители многоэтажки с сегодняшнего дня собирают подписи с требованием, чтобы соседка самоизолировалась или искала другое жилье.



В свою очередь, женщина отмечает, что не контактирует с мариупольчанином, у которого диагностировали коронавирус, и пациентами с подозрением. Медсестра работает в детском отделении одной из больниц Мариуполя.



Обе стороны конфликта вызвали к дому наряды полиции.

Вчера вечером был диагностирован первый случай коронавируса в Донецкой области — у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта.



Во время брифинга 19 марта глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил, что состояние мариупольца стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь. Люди, с которыми он контактировал, выявлены.



Всего в Украине зафиксированы 16 случаев COVID-19, два из них смертельные. Один из заразившихся — народный депутат Сергей Шахов, он находится на самоизоляции.