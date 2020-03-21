Умерла украинский социолог Ирина Бекешкина

На 69 году жизни скончалась украинский социолог Ирина Бекешкина. Об этом сообщает Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.



«Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина — известная украинская социолог, директор, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, один из самых авторитетных ученых», — говорится в сообщении.



Причина смерти не сообщается.



В фонде подчеркнули, что Бекешкина сделала весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня проводила опросы и мероприятия.