В Украину поступило 50 тысяч тест-систем ПЦР и 150 тысяч экспресс-тестов

В Центр общественного здоровья (ЦОЗ) поступило 50 тысяч тест-систем полимеразной цепной реакции (ПЦР) и 150 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, которые были доставлены военным самолетом из Китая. Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на и. о. главы ЦОЗ Игоря Кузина.



По его словам, полученные экспресс-тесты уже сегодня распределят по областям страны. Регионы получат тесты пропорционально количеству людей.



«Они распределяются пропорционально во все области. В среднем на каждую область будет от 18 до 50 наборов ПЦР. Один набор рассчитан на 100 реакций, одного набора хватает минимум на 70 человек», — сказал Кузин.



При этом он заявил, что не знает, откуда взялась цифра в 250 тысяч экспресс-тестов, о которой ранее сообщал Офис президента.



«Может, есть другие получатели, например Укрвакцина», — сказал он.



Количество прибывших аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и медицинских масок Кузин не назвал.