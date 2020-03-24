Ситуация на Донбассе: двое раненых украинских военных и 7 обстрелов за сутки

За минувшие сутки боевики 7 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там рассказали, что противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Огонь велся в районе Авдеевки, Водяного, Красногоровки, Новотошковского, Шумов. В районе последнего населенного пункта в понедельник был обстрелян грузовик сил ООС, в результате чего были ранены двое украинских военных.



С начала текущих суток боевики дважды обстреляли украинские позиции. Обстрелы были зафиксированы вблизи Красногоровки — из станкового противотанкового гранатомета и в районе Березово — из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. За текущие сутки потерь нет, добавили в штабе.