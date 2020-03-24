Бывший пленный боевиков дал показания о пытках и избиениях в тюрьмах

Бывший пленный боевиков предоставил Службе безопасности Украины показания об издевательствах в тюрьмах на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что в спецслужбу обратился житель Лисичанска, которого боевики схватили в 2014 году. Мужчина провел 10 месяцев в Луганском следственном изоляторе.



«Бывший осужденный рассказал, что в исправительных учреждениях практикуются пытки и жестокие избиения заключенных. По его словам, в СИЗО часто приезжают боевики и "отрабатывают навыки" на задержанных. Многие из осужденных не выдерживают таких издевательств и пытаются покончить с собой, а смерти, вызванные избиениями, оккупационная администрация выдает как естественные», — говорится в сообщении.



В СБУ заверили, что уже объявилено о подозрении в террористической деятельности девяти представителям «управления исполнения наказаний» группировки «ЛНР», в том числе начальникам колоний и других структурных подразделений так называемой пенитенциарной системы.