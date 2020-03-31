На Луганщине в результате обстрела ранены двое украинских военных

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения в результате очередного обстрела на Луганском направлении операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



«Эвакуационной техникой пострадавшие воины оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение и им предоставлена надлежащая медицинская помощь», — говорится в сообщении.



Отмечается, что ответным огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность.

Ранее сообщалось, что украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине в районе населенного пункта Екатериновка в Луганской области во время выполнения боевых задач.