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«ДНР» обещает госпитализировать коллег третьего заболевшего COVID-19

05 апреля 2020, 10:24

«ДНР» обещает госпитализировать коллег третьего заболевшего COVID-19

Глава «минздрава» группировки «ДНР» Ольга Долгошапко рассказала подробности третьего случая заражения коронавирусом на подконтрольной боевикам части Донецкой области. По ее словам, несмотря на признаки респираторного заболевания после возвращения в ОРДО, мужчина продолжал выходить на работу. Это третий случай заболевания COVID-19, о котором объявила «ДНР».

«Мужчина 62-х лет, работающий пенсионер, выезжал 16 марта за пенсией в Украину, в Курахово. Был там один день, вернулся и на 14-й день, с 30 марта, у него появились признаки респираторного заболевания: температура до 38 градусов, кашель, озноб», — заявила Долгошапко в эфире сепаратистского телеканала «Оплот ТВ».

«Самое печальное при этом — это то, что человек продолжал выходить на работу. 3 дня с температурой 38 ходил на работу и обратился к врачу уже когда температура была выше 38-ми. Врач пришел на дом», — добавила она.

Долгошапко отметила, что сейчас мужчина находится в инфекционном отделении, в боксированной палате, имеет нормальную температуру и минимальные жалобы на кашель и недомогание.

Кроме этого, как утверждает глава «минздрава ДНР», все коллеги, с которыми контактировал заболевший, будут госпитализированы.

«Мы госпитализировали ближайшее его окружение: жену и ближайших родственников. Вчера (3 апреля — прим.) было уже поздно. Сегодня (4 апреля — прим.) 30 человек его сотрудников будут госпитализированы на принудительный двухнедельный карантин», — рассказала Долгошапко.

Утром 5 апреля «минздрав ДНР» заявил, что под наблюдением врачей в ОРДО находятся 12 682 человек: 131 госпитализированы, из них 7 — за последние сутки.

Медиа группировок «ДНР» и «ЛНР» концентрируют внимание не на помощи населению, а на распространении предвзятой информации о пандемии. К такому выводу пришел Донецкий институт информации. Основные сообщения сепаратистских медиа аналитики охарактеризовали как те, которые ставят за цель использовать фактор коронавируса, чтобы показать преимущества «ДНР» и РФ в борьбе с COVID-19 и институциональную несостоятельность Украины и западных стран в профилактике, лечении и противодействию пандеми.

В Украине по состоянию на утро 5 апреля зафиксирован 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19.

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