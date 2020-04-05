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Беспилотники ОБСЕ глушили по обе стороны линии фронта

05 апреля 2020, 14:27

Беспилотники ОБСЕ глушили по обе стороны линии фронта

Беспилотники СММ ОБСЕ глушили во время мониторинга по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщается в последнем отчете миссии.

2 апреля дальнего радиуса действия подвергался воздействию помех сигналу GPS во время пролета между подконтрольным правительству Золотым-4 Луганской области и подконтрольным боевикам Углегорском Донецкой области. 

3 апреля БПЛА в трех случаях подвергался воздействию помех при выполнении полета над окрестностями подконтрольного властям Чермалыка Донецкой области. 

Напомним, что боевики возобновили пропуск наблюдателей СММ ОБСЕ в подконтрольные им районы после полного ограничения в свободе передвижения под прикрытием карантина из-за COVID-19. Несмотря на это, патрули СММ смогли проехать только после нескольких часов задержек на блокпостах «Л-ДНР».

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