Избрание меры пресечения Штепе перенесли на май из-за карантина

Орджоникидзевский райсуд Харькова перенес из-за карантина избрание меры пресечения экс-мэру Славянска Неле Штепе. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на адвоката Александра Тананакина.



«Рассмотрение дела Штепы, запланированное ранее на 6 апреля, перенесено из-за карантина по ходатайству защиты. В этих условиях Штепе трудно доехать до Харькова из Славянска, где она находится дома. Очередное заседание суда в Харькове по делу Штепы назначено на 28 мая, на 11:30», — сказал он.



Кроме этого, сообщил Тананакин, он и другой адвокат Штепы Александр Шадрин сейчас заняты в судебных процессах в Киеве.

27 февраля заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова перенесли на 23 марта из-за того, что на суд не явились оба прокурора — Кравченко и Кадыгроб.



23 марта заседание суда из-за карантина перенесено на 6 апреля.



Слушание дела против Штепы началось в 2014 году.



5 июня 2019 года после уже девятого отвода судей назначен новый состав судейской коллегии, будет рассматривать дело Штепы заново.