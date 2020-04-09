Украинские врачи онлайн будут учиться пользоваться аппаратами ИВЛ

На совещании по борьбе с коронавирусом президент Владимир Зеленский заявил о необходимости организовать обучение медиков пользованию аппаратами ИВЛ. Ведь, как отмечалось на собрании, даже получив современные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), врачи в регионах часто не умеют ими пользоваться, передает Офис презиента.



«Необходимо организовать онлайн-уроки. Тогда можно обучить врачей в областях очень быстро», – отметил Зеленский.



В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.



Также Зеленский поручил правительству изменить порядок распределения медицинских средств для борьбы с COVID-19 в больницах.



«В одном из госпиталей Кировоградщины – 20 зараженных врачей. Это лишь один из примеров. Доставка спецсредств происходит только в опорные больницы, но каждый врач в каждом медучреждении – на передовой, и мы должны обеспечить каждого из них», – заявил глава государства.



Кроме того, Зеленский предостерег, что пик заболеваемости коронавирусом еще впереди.

В Украине, по последним данным Минздрава, зафиксировали 1892 случая инфицирования коронавирусом. Из них 45 людей выздоровели и 57 — умерли.