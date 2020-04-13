«ДНР»: Два человека погибли при пожаре на неработающей «копанке»

Два человека погибли в результате пожара на нефункционирующей «копанке» в Торезе (Чистяково) на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области. Об этом сообщает «МЧС» при группировке «ДНР».



Погибшими оказались мужчина 1960, года рождения, и женщина 1964, года рождения.



Уточняется, что артель находится в районе полигона твердых бытовых отходов. Пожар вспыхнул в шлакоблочном строение 4×4 метра с деревянной надстройкой над лебедкой.



Еще два человека погибли в результате пожара в Горловке в двухкомнатной квартире на улице Комарова. Погибшими были мужчина 1977 года рождения и женщина 1938, года рождения.



Также масштабный пожар произошел в девятиэтажном жилом доме в Макеевке, обошлось без пострадавших.