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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

16 апреля 2020, 23:11

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

На время пандемии «Новости Донбасса» будут информировать о ситуации с коронавирусной инфекцией Covid-19 в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Информация о ситуации с коронавирусом в Украине доступна в этой рубрике. Мы продолжаем также сообщать и о других актуальных новостях на оккупированной части региона.

Ситуация с распространением Covid-19



Число больных коронавирусом в Украине возросло до 4161. Из них 116 человек умерли, 186 - выздоровели. За сутки выявлено 397 новых инфицированных. На Донбассе новых случаев коронавируса за минувшие сутки не обнаружено: на Донетчине с подтвержденным диагнозом остаются 12 человек, на Луганщине - четверо.

По состоянию на 16 апреля группировка "ДНР" признала 32 случая коронавируса, "ЛНР" - 17. Официальной информации по ситуации с Covid-19 в отдельных районах Донбасса нет.

В министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий утверждают, что сепаратисты скрывают данные о смертности из-за коронавируса на неподконтрольной территории.

"ДНР" собирается до 24 апреля подготовить план изоляции населенных пунктов на случай ухудшения ситуации с коронавирусом. Группировки уже изолировали Рудничную больницу в Макеевке и поселок Новый Свет, в котором расположена Старобешевская ТЭС.

В Мариуполе несколько сотен человек пришли на открытие нового супермаркета. Несмотря на предупреждения городской власти, владельцы супермаркета не обеспечили соблюдения карантинных мероприятий - посетители не соблюдали дистанцию, а на входе в магазин образовалась давка. Полиция открыла уголовное производство.

В Славянске на пасхальные выходные прекратит работу общественный транспорт. Ограничения будут действовать с 16:00 18 апреля и до 5 утра 20 апреля. Также в городе с сегодняшнего дня прекращают работу продуктовые рынки.

На фоне вспышки коронавируса Европейская комиссия приняла решение выделить 13 млн евро гуманитарной помощи для жителей Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. Средства направят на ключевые гуманитарные нужды.

Политика

Министры иностранных дел стран «нормандской четверки» готовят встречу в формате видеоконференции, дата будет согласована дополнительно.

Общество

16 апреля Украина и группировки "Л-ДНР" провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "20 на 14". Двадцать человек, которых Киев забрал из плена, отправятся на 14 дневную обсервацию из-за пандемии коронавируса.

Права человека

Группировка «ДНР» открыла «уголовное дело» на врача одной из больниц по обвинению в заражении людей коронавирусной инфекцией.

В Офисе генпрокурора установили более 160 мест незаконного удержания украинцев на оккупированной территории. Большинство освобожденных в рамках обмена граждан Украины заявили об избиении, жестоком обращении и пытках.

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