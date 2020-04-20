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На Донетчине мужчина пострадал от взрыва снаряда

20 апреля 2020, 15:34

На Донетчине мужчина пострадал от взрыва снаряда

В Никольском районе Донецкой области 24-летний местный житель пострадал от взрыва снаряда. Об этом сообщили в полиции Донетчины.

По информации правоохранителей, потерпевший нашел снаряд от РПГ вблизи села Веселое и принес его домой. Взрывоопасный предмет сдетонировал, когда мужчина пытался его разобрать.

Изначально в полицию поступило сообщение о гибели парня, но позже выяснилось, что его доставили в больницу Мариуполя, а затем оперативно отправили в Запорожье. Там врачи провели реанимационные мероприятия, в результате которых «жизненные функции были восстановлены». Молодой человек находится в крайне тяжелом состоянии.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Ранее в Донецкой области на учениях взорвался миномет: погиб военный, еще 8 ранены.

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