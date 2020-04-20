Военный погиб на Донбассе, еще двое ранены

Один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков с начала текущих суток. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибшего военного.



Раненым оказана необходимая помощь, они эвакуированы в военное медицинское учреждение.



С полуночи и по состоянию на 17:00 боевики трижды нарушили режим «тишины». Огонь по позициям ООС боевики открывали из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, также работал снайпер.



«Из имеющихся огневых средств наши военнослужащие оказали жесткий и решительный ответ. Потери противника уточняются», — говорится в сводке штаба.



На участках разведения режим «тишины» соблюдается.