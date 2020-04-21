«ЛНР» ввела карантин в стационарах и закрыла кладбища

Группировка «ЛНР» вводит карантин в стационарных отделениях больниц и закрывает для посещения кладбища на период поминальных дней в связи с угрозой распространения коронавируса.



Об этом сообщает пресс-служба «правительства ЛНР».



Эти ограничения будут действовать с 22 апреля и до «особого распоряжения».



Уточняется, что запрет посещения кладбищ не касается случаев «оформления услуг по погребению» и участия в нем.

«ЛНР» подтвердила 21 случай инфицирования коронавирусом COVID-19. За выходные дни о новых случаях не сообщалось.