Жительница Славянска с COVID-19 согласилась на госпитализацию. Но сначала отказывалась

Шестидесятилетняя жительница Славянска Донецкой области, у которой накануне был подтвержден коронавирус COVID-19, согласилась на госпитализацию. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила начальница отдела здравоохранения Славянского городского совета Елена Джим.



Сегодня утром городские СМИ писали, что женщина отказывается ложиться в инфекционное отделение.



«Но после длительной беседы она пришла к выводу, что ей нужна госпитализация», — отметила Джим в разговоре с «НД».



По словам чиновницы, состояние здоровья пациентки ближе к удовлетворительному.



На вопрос о том, были ли выявлены контактные лица, Джим ответила: «Сейчас мы выполняем все предписанные алгоритмом мероприятия».

На подконтрольной Украине части Донецкой области был выявлен 21 случай заболевания COVID-19. Из них один пациент скончался, а 10 — выздоровели.



В Славянске было выявлено два случая заболевания коронавирусом.