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«Нужна намного большая помощь». Саакашвили готов вести переговоры с МВФ

24 апреля 2020, 13:10

«Нужна намного большая помощь». Саакашвили готов вести переговоры с МВФ

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) в случае назначения на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ.

«Президент [Владимир Зеленский] мне поручил заниматься переговорами с МВФ, с международными финансовыми организациями. Украине нужна намного большая помощь, чем она получает», — сказал Саакашвили на брифинге перед встречей с депутатами фракции «Слуга народа», передает «Интерфакс-Украина».

Кроме того, Саакашвили считает, что власти необходимо находить очень неординарные шаги для того, чтобы спасти экономику Украины.

«Украина заходит в очень сильный экономический шторм, в настоящий цунами, кризис, и нам необходимо находить очень неординарные шаги для того, чтобы спасти украинскую экономику, но и максимально ослабить удар по каждой украинской семье, и вообще спасти государство. Поэтому необходимо принимать неординарные меры. В первую очередь в рамках той программы и мандата, который президент Зеленский получил год назад, укорить преобразования, которые он уже начал вместе со своей командой», — сказал Саакашвили.

Он отметил, что для него в будущей должности будет важно усилить сотрудничество с Верховной Радой. По словам Саакашвили, также необходимо сосредоточится на помощи украинскому бизнесу.

«Я за интеграцию Украины в мировое сообщество, я за ускоренную интеграцию в Европу, но на наших условиях, а не на условиях каких-то бюрократов», — подчеркнул он.

22 апреля стало известно, что Саакашвили может стать вице-премьер-министром по реформам в Украине.

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