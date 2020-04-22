Саакашвили может стать вице-премьером Украины по реформам

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили может стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров Украины.



Как сообщил сам Саккашвили, такое предложение он получил от президента Владимира Зеленского.



«У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром [Денисом] Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве», — написал он в Facebook.



Саакашвили подчеркнул, что подходит к этому предложению и к своему решению «с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время».



То, что кандидатура Саакашвили рассматривается на должность вице-премьера по реформам, подтвердил народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура. Парламентарий отметил, что встреча фракции с кандидатом должна произойти перед внеочередным заседанием Верховной Рады в пятницу.



Саакашвили отметил, что представит в Раде свою программу неотложных изменений и его участия в работе правительства Дениса Шмыгаля с наработками, которые образовались у него как вне пределов Украины, так и в период его работы в стране, «основываясь как на положительном, так и на негативном опыте».