Штаб зафиксировал 9 обстрелов на Донбассе

За минувшие сутки боевики девять раз обстреляли позиции Объединенных сил, чем нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Там напомнили, что в результате обстрелов были ранены двое украинских военных.



По данным штаба, боевики применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Обстрелам подверглись позиции у Марьинки, Опытного, Новоселовки Второй, Катериновки, Крымского, Пивденного, Попасной, Травневого.



В ответ украинская сторона открывала огонь из «штатного вооружения».



В штабе добавили, что с начала этих суток боевики обстреляли украинских военных у Крымского из 120 мм минометов и гранатометов различных систем. В ответ подразделения Объединенных сил «оперативно применяли дежурные огневые средства». Потерь с украинской стороны нет.