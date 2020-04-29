В Украине после 11 мая введут адаптивный региональный карантин

Кабинет министров после 11 мая будет использовать инструмент адаптивного регионального карантина. Об это заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе правительственного заседания в среду.



«Это значит, что в случае вспышек инфекций в отдельных регионах мы будем усиливать карантин именно там, а не в целом на всей территории страны. Но это следующие наши шаги после 11 мая», — сказал он.



По его словам, в следующую среду, 6 мая, Кабмин примет ряд решений, которые ослабят карантин.



«Карантин однозначно будет ослаблен, но только если количество заболевших не будет увеличиваться», - подчеркнул он.

Ранее Кабинет министров представил план выхода страны из карантина. Он состоит из пяти этапов и готовится к запуску с 11 мая при благоприятных условиях.