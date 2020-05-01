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Зеленский рассказал, какую помощь сможет получить малый и средний бизнес

01 мая 2020, 19:00

Зеленский рассказал, какую помощь сможет получить малый и средний бизнес

До 30 миллиардов гривен правительство планирует потратить на программу кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5%. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что государство выступит гарантом получения кредитов малым и средним бизнесом, которые пострадали из-за карантинных ограничений.

«Понимаем, что есть предприниматели, которые не работали во время карантина, а, следовательно, не смогут показать банку доход. Несмотря на это, они получат необходимые деньги, потому что гарантом выступит государство. Всего на эту программу планируется до 30 млрд гривен» - сказал он в видеообращении 1 мая.

Зеленский указал, что дополнительно 6 миллиардов гривен направлены на увеличение минимального пособия по безработице, а также на помощь работодателям, которые из-за коронавируса остановили свою деятельность.

«Они смогут получить от государства компенсацию для выплаты зарплат своим работникам», - указал он.

Кроме этого, физические лица-предприниматели смогут получать пособие около 2 тысяч гривен на ребенка в возрасте до 10 лет.

«В процессе запуска - одна из антикризисных программ социальной защиты семей. Если вы физическое лицо-предприниматель первой и второй групп налогоплательщиков, вы сможете получить пособие на ребенка в возрасте до 10 лет. После согласования с бюджетным комитетом Верховной Рады, которое, я уверен, обязательно произойдет, более 300 тысяч семей физических лиц-предпринимателей смогут получить такую помощь», - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что программа будет действовать на время карантина и один месяц после его отмены.

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