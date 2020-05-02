ОБСЕ зафиксировала повреждения школы и жилого дома в Золотом-5

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ зафиксировали повреждения школы № 4 и жилого дома в неподконтрольном Золотом-5 (Михайловка) Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Команда СММ зафиксировала осколочные повреждения северо-восточной внешней стены школьного здания; стекла 7 северных и 16 северо-восточных окон недавно были выбиты. Внутри наблюдатели заметили осколочные повреждения северо — северо-восточных стен в коридорах на всех трех этажах здания. В компьютерном классе, расположенном на первом этаже, наблюдатели видели боеприпас (по оценке, пулю калибром из крупнокалиберного пулемета) в верхней части пластиковой рамы северного окна, осколочные повреждения северной внутренней стены, а также пробоину в углу компьютерного монитора», — говорится в отчете.



Кроме этого, на территории школы наблюдатели зафиксировали свежую воронку диаметром примерно 2,5 м.



По оценке наблюдателей, воронка образовалась в результате разрыва 120-мм минометной мины.



Отмечается, что в настоящее время школа закрыта в связи со вспышкой COVID-19.



В жилом трехэтажном доме на ул. Производственной, 26, команда миссии заметила многочисленные пробоины в окнах на первом, втором и третьем этажах.



По оценке ОБСЕ, повреждения появились в результате разлета осколков.