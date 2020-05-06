Кабмин принял положение о МинВОТ: Донбасс и Крым — одинаково приоритетны

Кабинет министров утвердил положение о Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Комментируя это, глава ведомства Алексей Резников отметил, что и Крым, и Донбасс — одинаково приоритетны для Украины, что и прописано в положениях.



«Мы не разделяем Крым и Донбасс, для нас оба региона — это временно оккупированные Россией территории Украины. Все мероприятия, направленные на соцзащиту, обеспечение прав людей, социально-экономические, гуманитарные и культурные вопросы, развитие инфраструктуры на временно оккупированных и прилегающих к ним территориях касаются одинаково и Крыма, и Донбасса», — сказал он.



В положении прописано, что основная задача министерства — защита прав населения оккупированных территорий и реализация политики, конечной целью которой является восстановление на этих территориях конституционного строя.



В частности, ведомство будет координировать подготовку и внедрение принципов переходного правосудия, содействовать соцобеспечению переселенцев и лиц, незаконно лишенных свободы вследствие конфликта, способствовать развитию этнической самобытности коренных народов и национальных меньшинств, реализовывать инвестиционные проекты.