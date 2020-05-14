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Суд приговорил к 8 годам тюрьмы командира подразделения и пулеметчика боевиков

14 мая 2020, 17:36

Суд приговорил к 8 годам тюрьмы командира подразделения и пулеметчика боевиков

Лисичанский городской суд Луганской области приговорил к восьми годам лишения свободы двух боевиков группировки «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, оба фигуранта являются жителями временно оккупированной Горловки. Один из них после подготовки в тренировочном центре боевиков исполнял обязанности командира отделения так называемой «народной милиции ЛНР».

«Другой фигурант присоединился к незаконным вооруженным формированиям после освобождения из исправительной колонии. Как пулеметчик группировки террористов он участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений на территории Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении.

Суд признал обоих злоумышленников виновными в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

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