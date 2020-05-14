Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украина в ОБСЕ призвала Россию пустить международные организации в Крым и на Донбасс

14 мая 2020, 22:15

Украина в ОБСЕ призвала Россию пустить международные организации в Крым и на Донбасс

Украина обеспокоена сокрытием Россией ситуации по распространению коронавируса на оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе и призывает Москву допустить туда международные организации и гуманитарные миссии для оказания помощи населению. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседание Постоянного совета ОБСЕ, передает «Укринформ».

«Российская оккупационная власть ограничивает доступ международных организаций и гуманитарных миссий, в частности СММ и МККК, к этим территориям. Таким образом, она лишает население критической помощи и не позволяет украинскому правительству и международному сообществу проверить информацию, предоставленную правозащитными организациями по недостаточного общего медицинского обеспечения и низкого уровня охвата населения диагностикой коронавируса на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса », - заявил Цымбалюк.

Он подчеркнул, что Украина призывает российскую сторону снять все ограничения на доступ международных органов к этим территориям.

Международные организации и другие независимые источники не имеют возможности проверить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Крыму и на Донбассе, поскольку российская оккупационная власть запретила им туда доступ, не пуская через линию соприкосновения в Донбассе даже ОБСЕ.

Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский заявил, что подконтрольные России группировки «ДНР» и «ЛНР» как минимум в два раза искусственно понижают статистические данные по распространению COVID-19 в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Такая же ситуация и в аннексированном РФ Крыму.

СММ начала сталкиваться с регулярными недопусками при попытке пересечения в направлении неподконтрольных правительству районов на блокпостах боевиков в Донецкой области с 21 марта и в Луганской области с 23 марта.

ТЕГИ

Организации
ОБСЕ
Прочее
конфликт на Донбассе аннексия Крыма коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:16
Пушилин объявил выговор «министру информации» Антипову
20:13
«ДНР» закончит учебный год 29 мая без выпускных экзаменов
19:41
На Луганщине глушили беспилотник ОБСЕ
16:40
«ЛНР» подтвердила 308 случаев коронавируса
12:52
В Харцызске разрушили стелу ко Дню победы, которую установила «ДНР»
12:27
«ДНР» заявила о женщине, которая пострадала в результате обстрела под Горловкой
10:11
«ДНР» сообщила о 214 заболевших коронавирусом
21:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:54
В ОБСЕ подтвердили ранения еще двух человек в Саханке
15:46
«ДНР» смягчила некоторые ограничения из-за коронавируса
14:00
«ЛНР» отменила движение пригородных поездов
13:24
В Алчевске предприниматели вышли на митинг против продления карантина «ЛНР»
12:44
ОБСЕ зафиксировали повреждение жилого дома в пригороде Донецка
10:46
«ДНР» подтвердила 208 случаев коронавируса
10:34
Минздрав до конца недели представит алгоритм снятия карантина в Украине
все новости
22:15
Украина в ОБСЕ призвала Россию пустить международные организации в Крым и на Донбасс
21:16
Пушилин объявил выговор «министру информации» Антипову
20:13
«ДНР» закончит учебный год 29 мая без выпускных экзаменов
19:41
На Луганщине глушили беспилотник ОБСЕ
18:41
С 2014 СБУ выявило более своих 1500 сотрудников, причастных к совершению предательства
17:36
Суд приговорил к 8 годам тюрьмы командира подразделения и пулеметчика боевиков
16:57
КП на Донетчине подозревают в хищении денег на перевозках через КПВВ
16:40
«ЛНР» подтвердила 308 случаев коронавируса
16:18
Украинская премьер-лига решила возобновить футбольные матчи 30 мая
15:18
BBC: Обвиняемого по делу MH17 арестовали в Донецке
15:13
Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков
15:02
Двое военных погибли во время занятий в районе операции Объединенных сил
14:30
Красный Крест направил в Донецк 78 тонн гуманитарной помощи
14:23
Кулеба: Украина знала о визите Козака в Берлин, никаких игр за спиной нет
14:16
В Госпогранслужбе выявили новый случай коронавируса
все новости
ВИДЕО
В Алчевске предприниматели вышли на митинг против продления карантина «ЛНР»
13 мая, 13:24
В Лисичанске митингуют предприниматели
12 мая, 11:14
День Победы: Что он означает для украинцев ►
11 мая, 19:46

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция