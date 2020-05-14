Украина в ОБСЕ призвала Россию пустить международные организации в Крым и на Донбасс

Украина обеспокоена сокрытием Россией ситуации по распространению коронавируса на оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе и призывает Москву допустить туда международные организации и гуманитарные миссии для оказания помощи населению. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседание Постоянного совета ОБСЕ, передает «Укринформ».



«Российская оккупационная власть ограничивает доступ международных организаций и гуманитарных миссий, в частности СММ и МККК, к этим территориям. Таким образом, она лишает население критической помощи и не позволяет украинскому правительству и международному сообществу проверить информацию, предоставленную правозащитными организациями по недостаточного общего медицинского обеспечения и низкого уровня охвата населения диагностикой коронавируса на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса », - заявил Цымбалюк.



Он подчеркнул, что Украина призывает российскую сторону снять все ограничения на доступ международных органов к этим территориям.



Международные организации и другие независимые источники не имеют возможности проверить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Крыму и на Донбассе, поскольку российская оккупационная власть запретила им туда доступ, не пуская через линию соприкосновения в Донбассе даже ОБСЕ.

Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский заявил, что подконтрольные России группировки «ДНР» и «ЛНР» как минимум в два раза искусственно понижают статистические данные по распространению COVID-19 в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Такая же ситуация и в аннексированном РФ Крыму.



СММ начала сталкиваться с регулярными недопусками при попытке пересечения в направлении неподконтрольных правительству районов на блокпостах боевиков в Донецкой области с 21 марта и в Луганской области с 23 марта.

