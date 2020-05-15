США передали Украине оборудование на $25 млн для использования в зоне ООС

Соединенные Штаты Америки передают Украине технику оборонного и медицинского назначения на 25 млн долларов для использования в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщили на странице посольства США в Украине в Twitter.



«Мы продолжаем предоставлять Украине помощь в сфере безопасности. На этой неделе Отдел оборонного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более 25 миллионов долларов для использования в зоне ООС», — говорится в сообщении.



Также в посольстве подчеркнули, что США стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.

(1/2) Попри #COVID19, ми продовжуємо надавати Україні допомогу в галузі безпеки! Цього тижня Відділ оборонного співробітництва отримав пристрої нічного бачення, тепловізори, рації та медичне обладнання загальною вартістю понад 25 мільйонів доларів для використання у зоні ООС. pic.twitter.com/XEylp4p3Uk — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 15, 2020



В феврале США передали учебно-тренировочному центру Сил специальных операций Вооруженных сил Украины палаточный городок «Алаяка» стоимостью в 1,5 миллиона долларов США.



В январе передали украинским пограничникам спецснаряжение и оборудование для обороны морских рубежей. Сумма технической помощи составила 29 млн гривен.