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США передали Украине оборудование на $25 млн для использования в зоне ООС

15 мая 2020, 11:58

США передали Украине оборудование на $25 млн для использования в зоне ООС

Соединенные Штаты Америки передают Украине технику оборонного и медицинского назначения на 25 млн долларов для использования в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщили на странице посольства США в Украине в Twitter.

«Мы продолжаем предоставлять Украине помощь в сфере безопасности. На этой неделе Отдел оборонного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более 25 миллионов долларов для использования в зоне ООС», — говорится в сообщении.

Также в посольстве подчеркнули, что США стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.


В феврале США передали учебно-тренировочному центру Сил специальных операций Вооруженных сил Украины палаточный городок «Алаяка» стоимостью в 1,5 миллиона долларов США.

В январе передали украинским пограничникам спецснаряжение и оборудование для обороны морских рубежей. Сумма технической помощи составила 29 млн гривен.

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