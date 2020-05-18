В Минздраве заявили, что украинские тесты на коронавирус работают

Украинские тест-систем для ПЦР-исследований коронавируса, которые производит компания «Укргентех», работают. Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.



«На днях мы получили заключение Института эпидемиологии и инфекционных болезней Национальной академии медицинских наук, который подтвердил, что они верифицировали систему путем сравнения ее работы с тест-системами производства стран европейского союза. Поэтому проверка украинского производителя Государственной службой лекарственных средств продолжается. Но у нас есть подтверждение, что тест-системы, которые были развезены в наши лаборатории, работают», — сказал он.



Ляшко сообщил, что ведомство начнет проверки лабораторий для того, чтобы выяснить причины неверификации тестов в какой-либо из них.



Ранее издание LB.ua сообщало, что Центр общественного здоровья Украины забраковал отечественные ПЦР-тесты для определения коронавируса. Тест-системы не прошли проверку на чувствительность и специфичность. В ходе трех проверок полученные результаты существенно отличались от заявленных производителем.