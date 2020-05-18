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ЦИК разрешила голосовать на местных выборах по месту проживания

18 мая 2020, 14:41

ЦИК разрешила голосовать на местных выборах по месту проживания

Центральная избирательная комиссия 18 мая приняла новый порядок изменения избирательного адреса, который дает возможность переселенцам голосовать на местных выборах по месту фактического проживания. Об этом сообщает «Опора».

За это решение проголосовали 16 членов комиссии. Постановление вступит в силу 1 июля 2020 года.

Кроме этого, 2 декабря 2019 года ЦИК приняла порядок временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса. Документ предусматривает подачи заявления об изменении места голосования через электронную форму, а также через уполномоченное лицо. Согласно новой редакции документа, временно изменить место голосования, кроме зарегистрированных избирателей, могут и граждане, которые не имеют зарегистрированного места жительства (так называемой прописки).

Изменение места голосования происходит не только на первый тур выборов, так и одновременно на оба. Также избиратель может подать письменное заявление через уполномоченное лицо, оформив нотариально заверенную доверенность. Принятый порядок распространяется только на выборы президента и народных депутатов.

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