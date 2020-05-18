В Мирнограде в полицию с повинной пришла экс-сотрудница колонии «ДНР»

Жительница Мирнограда Донецкой области работала в исправительной колонии оккупированной Макеевки с 2016 года, но уволилась. Четыре года скрывалась, а потом пришла с повинной в полицию. Об этом сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции.



По данным правоохранителей, на работу в колонию женщину устроила подруга.



«Бывшая пособница боевиков рассказала, что в марте 2016 года приехала в Макеевку, чтобы навестить подругу. При встрече узнала, что она является наемницей вооруженных сил "ДНР" и, якобы, получает неплохую зарплату. Учитывая услышанное, гостья попросила устроить ее на работу», — говорится в сообщении.



В Макеевской исправительной колонии ей обещали еженедельно платить 3-4 тысячи российских рублей. По ее словам, она там проработала месяц, но так и не получила обещанной зарплаты.



«Пособница боевиков сдала оружие и вернулась на подконтрольную Украине территорию. Опасаясь уголовной ответственности, бывшая наемница вела закрытый образ жизни. Узнав из средств массовой информации о гарантированной законом возможность освобождения от уголовной ответственности, решила больше не молчать, а обратиться в полицию», — говорится в сообщении.



Она дала показания по своей противоправной деятельности, которые сейчас проверяют следователи.



Если будет установлено, что во время пребывания в рядах группировки «ДНР» подозреваемая не совершала тяжких преступлений против мирного населения, то на основании ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины она будет освобождена от уголовной ответственности, отметили в полиции.