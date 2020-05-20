У нардепа от «Батькивщины» подтвердился коронавирус. Рада переходит в «полукарантинный режим»

21 и 22 мая Верховная Рада продолжит работу в «полукарантинном режиме». Об этом сообщил народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура.



Депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.



Изменения в календарный график работы парламента внесен из-за подтверждения коронавируса у нардепа от «Батькивщины» Олега Мейдича. В связи с этим, вся фракция ушла на самоизоляцию.



«За этот период станет понятно нет ли вспышки коронавирусу. Если все буду здоровы — возвращаемся к обычному графику», — отметил Качура.



13 мая Рада вернулась к привычному режиму работы.