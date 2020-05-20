Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Луганщине выясняют причину массовой гибели рыбы

20 мая 2020, 19:16

На Луганщине выясняют причину массовой гибели рыбы

В селе Новокраснянка Луганской области в местном пруду погибло более 7 тысяч особей толстолобика. Об этом сообщает Госэкоинспекция области.

«При обследовании территории пруда № 4 вблизи Новокраснянки установили гибель около 7200 особей толстолобика каждая в среднем длиной по 33 см. Рыба находилась по всему периметру береговой линии», — говорится в сообщении.

По результатам измерений экологи зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам и сульфатам.

Отмечается, что для установления причины гибели рыбы материалы проверки направлены в Главное управление Госпотребслужбы в Луганской области.

ТЕГИ

Места
Луганская область
Прочее
Экология

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:50
В «ДНР» назвали число нарушителей режима самоизоляции
16:38
«ЛНР» сообщила о 345 случаях коронавируса
14:44
«ДНР» разместит баннер с портретом Сталина на фасаде дома
12:37
«ЛНР»: За сутки 2 человека скончались от коронавируса, еще у десяти подтвердился диагноз
12:06
Зеленский рассказал о «реальной» ситуации в ОРДЛО из-за коронавируса
10:40
«ДНР»: За сутки в ОРДО 2 человека умерли и у 14-ти подтвердили COVID-19
10:17
«ДНР» и «ЛНР» привели «войска» в боевую готовность и угрожают Зеленскому
09:46
СММ ОБСЕ пообщалась с женщиной, пострадавшей на пожаре из-за обстрела
09:02
Число заболевших коронавирусом в Украине превысило 19 тысяч
22:20
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
14:41
«ДНР» отменила ряд экономических льгот, которые ввела из-за коронавируса
13:48
«ЛНР» отменила итоговые экзамены для старших классов из-за коронавируса
12:31
В «ЛНР» признали четыре случая смерти от коронавируса
10:30
«ДНР» сообщила о двух новых смертях от коронавируса и 8 заболевших
10:11
Умер главный врач больницы Луганска, у которого был коронавирус
все новости
20:14
В Луганской области объяснили наименьшее число заболевших коронавирусом в Украине
19:16
На Луганщине выясняют причину массовой гибели рыбы
18:19
В ходе обстрелов на Донбассе получил ранение украинский военный
17:50
В «ДНР» назвали число нарушителей режима самоизоляции
17:45
На Донетчине в поле подорвался трактор
17:22
Общий враг: как коронавирус объединяет Украину ►
16:40
Как и когда в Украине возобновятся пассажирские перевозки. Перечень
16:38
«ЛНР» сообщила о 345 случаях коронавируса
15:44
Украина открыла 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой
15:26
Кабмин объявил об адаптивном карантине в Украине с 22 мая по 22 июня
15:16
У нардепа от «Батькивщины» подтвердился коронавирус. Рада переходит в «полукарантинный режим»
14:44
«ДНР» разместит баннер с портретом Сталина на фасаде дома
14:14
Зеленский уверен, что приговор для Порошенко еще впереди
13:34
Президент назвал «очень искусственным» языковой вопрос в Украине
13:19
Зеленский: Мы поставляем воду в ОРДЛО, а «Л-ДНР» винят нас в гуманитарной катастрофе
все новости
ВИДЕО
Общий враг: как коронавирус объединяет Украину ►
20 мая, 17:22
Донбасс: Сдвиг в переговорах ►
16 мая, 22:45
В Алчевске предприниматели вышли на митинг против продления карантина «ЛНР»
13 мая, 13:24

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция