На Луганщине выясняют причину массовой гибели рыбы

В селе Новокраснянка Луганской области в местном пруду погибло более 7 тысяч особей толстолобика. Об этом сообщает Госэкоинспекция области.



«При обследовании территории пруда № 4 вблизи Новокраснянки установили гибель около 7200 особей толстолобика каждая в среднем длиной по 33 см. Рыба находилась по всему периметру береговой линии», — говорится в сообщении.



По результатам измерений экологи зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам и сульфатам.



Отмечается, что для установления причины гибели рыбы материалы проверки направлены в Главное управление Госпотребслужбы в Луганской области.