Открытие пунктов пропуска на линии соприкосновения возможно после завершения карантина. Об этом заявил глава областной госадминистрации Павел Кириленко во время брифинга в Краматорске.



«Открытие КПВВ — это одно из крайних мероприятий, это вообще будет означать выход из карантина», — отметил он.



Кириленко подчеркнул, что это можно будет сделать при надлежащей эпидемиологической ситуации. При этом глава области подчеркнул, что украинская сторона не владеет достоверными данными о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольной территории.



Он напомнил, что решение об открытии КПВВ будет приниматься не правительством, а командующим операции Объединенных мил.

Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» в конце марта закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Через украинские КПВВ пропуск был разрешен в отдельных случаях лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и соответствующих документов. Похожее правило позже ввела «ЛНР».