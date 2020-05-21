В ДонОГА готовы запустить междугороднее сообщение

В Донецкой области готовы запустить междугороднее сообщение. Об этом во время брифинга сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



В тоже время он отметил, что возможно и возвращение к жестким карантинным мерам, в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.



«Смотрим статистику — каждый день, каждый час, мы отслеживаем результаты исследований», — отметил он.



Кабинет министров установил в Украине с 22 мая по 22 июня адаптивный карантин. При этом с 22 мая постепенно начнет восстанавливаться работа транспорта.