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В ДонОГА готовы запустить междугороднее сообщение

21 мая 2020, 17:27

В ДонОГА готовы запустить междугороднее сообщение

В Донецкой области готовы запустить междугороднее сообщение. Об этом во время брифинга сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

В тоже время он отметил, что возможно и возвращение к жестким карантинным мерам, в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

«Смотрим статистику — каждый день, каждый час, мы отслеживаем результаты исследований», — отметил он.

Кабинет министров установил в Украине с 22 мая по 22 июня адаптивный карантин. При этом с 22 мая постепенно начнет восстанавливаться работа транспорта.

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