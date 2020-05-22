«ДНР» все же проведет вступительные экзамены для школьников

На подконтрольной группировке «ДНР» территории все же проведут экзамены необходимые для вступления в вузы. Соответствующий «приказ» опубликовало так называемое «минобразования».



Теперь итоговая аттестация равна итоговой аттестации. Но при поступлении необходимо также сдавать обязательные экзамены по русскому языку и профильному предмету.



По данным Telegram-канала Dontel, школы получили распоряжения по проведению двух указанных выше экзаменов. Предварительная дата первого — середина-конец июня.



Утверждается, что на экзамены ученики будут обязаны взять с собой три одноразовых медицинских маски, термометр, влажные салфетки, пакет для утилизации, питьевую воду до 1 литра. В дни сдачи экзаменов учащихся распределят не более чем по 9 человек в один класс и рассадят на определенном расстоянии.