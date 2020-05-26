Штаб ООС заявил о 16 обстрелах со стороны боевиков

За минувшие сутки пророссийские боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что боевики обстреляли позиции вооруженных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Как сообщается, украинские военные открывали ответный огонь из «штатного вооружения».



Уточняется, что боевики стреляли по позициям в районе Песок, Орехового, Богдановки, Павлополя, Авдеевки, Березового, Марьинки, Красногоровки, Водяного, Орехово, Луганского.



По данным украинской разведки, 26 мая военные ранили четырех наемников.



С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, добавили в штабе. За текущие сутки потерь среди украинских военных нет.