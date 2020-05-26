На Луганщине подтвержден новый случай заболевания коронавирусом

В Луганской области подтвержден 44 случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба облгоадминистрации.



Отмечается, что заболевший — из пгт Новопсков, вернулся из России и находился на самоизоляции.



«Круг контактов определен, за ними установлен медико-санитарный надзор», — говорится в сообщении.

За все время исследований на Луганщине выздоровели — 34 человека; лечатся — 10 (4 — на стационаре, 6 — амбулаторно).



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утром 26 мая в Украине 21584 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев.