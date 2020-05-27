Красный Крест направил стройматериалы в Донецк

Международный Комитет Красного Креста направил 18 тонн стройматериалов в качестве гуманитарной помощи жителям неподконтрольной Украине территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.



Четыре грузовых автомобиля МККК сегодня последовали через КПВВ «Новотроицкое» по маршруту Киев-Донецк.



Стройматериалы предназначены для восстановления инфраструктуры.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина предлагала гуманитарную помощь, но группировки «ДНР» и «ЛНР» от нее отказались, поэтому пришлось договориться напрямую с Международным комитетом Красного креста о помощи ОРДЛО.