«ЛНР» разрешила движение междугороднего общественного транспорта

Группировка «ЛНР» сняла часть карантинных ограничений на подконтрольной ей территории введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте группировки.



Так, с 1 июня разрешено передвижение междугороднего общественного транспорта, в том числе такси, железнодорожного пассажирского транспорта.



А также разрешена работа «государственных» нотариальных контор и нотариального архива, возобновлен прием документов в БТИ.



Однако отмена этих ограничений не распространяется на территории населенных пунктов, в которых введен строгий режим самоизоляции. Таким является Свердловск.



В поселке Сентяновка (ранее — Фрунзе) Славяносербского района строгий режим самоизоляции граждан будет снят с 23:00 часов 27 мая 2020 года.