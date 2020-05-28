Киев не увидел возражений Москвы по поводу банковской системы в ОРДЛО по законам Украины

Во время работы экономической группы Трехсторонней контактной группы украинская сторона подчеркнула, что восстановление банковской системы, системы налогообложения в ОРДЛО может произойти в соответствии с законодательством Украины.



Об этом сообщает Офис президента Украины.



Отмечается, что «российская сторона не возражала против важности верховенства украинского законодательства на временно неподконтрольной территории».



При этом представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил российским журналистам, что представители Украины «под разными предлогами сорвали работу четырех подгрупп».



В сообщении спецпредставителя ОБСЕ на переговорах Хайди Грау по итогам заседания лишь отмечалось, что экономическая группа рассматривала вопросы водоснабжения, выплаты пенсий и восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения.