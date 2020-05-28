На Донетчине экс-боевика приговорили к шести с половиной годам тюрьмы

Орджоникидзевский райсуд Мариуполя вынес приговор мужчине, который принимал непосредственное участие в преступной деятельности террористической организации на территории Донецкой и Луганской областей. Его осудили на шесть с половиной лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.



Суд установил, что в июле 2014 года уроженец Кривого Рога по собственному желанию вступил в ряды одного из незаконных вооруженных формирований РФ и в апреле 2015 воевал против военных подразделений ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей, в частности, в районе городов Минусинск, Дебальцево, Фащевка и в Старобешевском районе.



Весной 2016 года он покинул ряды НВФ и перешел на сторону ВСУ, в составе которых в течение одного года принимал участие в вооруженных противостояниях с пророссийскими боевиками на востоке Украины.



«Эти обстоятельства, а также искреннее раскаяние мужчины и активное содействие в раскрытии преступления учтены судом при назначении наказания», — говорится в сообщении.



Мужчине грозил срок от 8 до 15 лет лишения свободы.





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