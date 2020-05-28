Ахметов, Пинчук и Порошенко возглавили украинский рейтинг Forbes

Журнал «Forbes Украина» впервые с 2016 года составил рейтинг 100 самых богатых бизнесменов страны. Рейтинг возглавил Ринат Ахметов с капиталом в 2,8 миллиарда долларов.



На втором месте в списке богатейших украинцев — владелец группы «Интерпайп» Виктор Пинчук с 1,4 млрд долларов, на третьем — пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко также с 1,4 млрд долларов.



Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия: в 2014 году американский Forbes оценивал его состояние в 1,3 млрд долларов, а уже в 2015 году перестал считать его миллиардером.



У восьми человек в рейтинге состояние оценивается не ниже 1 млрд долларов, в том числе двое из них — совладельцы сети гипермаркетов «Эпицентр» супруги Александр и Галина Гереги занимают одну строчку.



Замыкает список долларовых миллиардеров экс-акционер ПриватБанка Игорь Коломойский с 1 млрд долларов.



Источником состояния девяти бизнесменов из рейтинга является IT. Капитал самого богатого из них в размере 560 млн долларов, основателя сервиса для систематизации файлов с кодом GitLab Дмитрия Запорожца, издание расположило на 13 позицию.



Кроме того, 27-е место в рейтинге занимает сооснователь сервиса Revolut Влад Яценко с 300 млн долларов, а с 35-е по 37-е соответственно — основатели сервиса проверки правописания Grammarly Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер, состояние каждого из них оценено в 250 млн долларов.



В рейтинг самых богатых украинцев также вошли владелец Group DF Дмитрий Фирташ с 370 млн долларов на 24-ой позиции, глава алкогольного холдинга Global Spirits, который владеет брендом «Хортица», Евгений Черняк с 295 млн долларов на 30-ой позиции, а также собственник компании MosCityGroup, российско-украинский бизнесмен Павел Фукс со 155 млн долларов на 51-ой позиции. Номер 100 в списке получил совладелец сети супермаркетов «Таврия В» Борис Музалев.





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