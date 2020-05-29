Вакарчук оказался одним из акционеров завода в Мариуполе

Народный депутат, бывший лидер партии «Голос», певец Святослав Вакарчук владеет 1000 акций ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения» — одного из подразделений «Азовмаша». Об этом он указал в своей декларации о доходах за 2019 год, передает 0629.



У Вакарчука также есть 1 млн 150 тысяч акций ПАО «Стахановский завод ферросплавов». В его собственности компании «Суперсимметрия», «Африка», «Амбер Продакшн» (Швейцария), «Агат Штифтунг» (Лихтенштейн) и Благотворительный фонд Святослава Вакарчука «Люди будущего». У жены — ООО «Лулу», ООО «Эфир», ООО «Студия Владимир Тарасюк», ООО «Дом 911».



Также Вакарчук задекларировал более десятка торговых марок и 8 интернет-доменов. Его доход за год составил порядка 3,7 млн гривен, а расходов — около 6,722 млн гривен. В разделе расходов субъекта декларирования Вакарчук указал вклад в поддержку партии «Голос» в мае 2019 в размере 1 млн 669 тысяч гривен и 1 млн 667 тысяч гривен — платеж за приобретение автомобиля.



Из недвижимости нардеп владеет двумя квартирами в Киеве площадью 69 и 476 кв. м. В собственности его гражданской жены Ляли Фонаревой в Киеве есть квартира площадью 186 кв.м. Также Вакарчук задекларировал ее садовый дом (121 кв.м.) в Киевской области и земельный участок (598 кв.м).

Счета «Азовмаша» были арестованы за долги, социальные объекты завода находятся в залоге у банка.



23 февраля 2016 года акционер, владеющий контрольными пакетами машиностроительных предприятий, входящих в группу «Азовмаш», заявил о создании новой управляющей компании - корпоративного центра «Азовмаш Груп».



Руководителем «Азовмаш Групп» был назначен Игорь Прасолов, ранее руководивший управляющей компанией СКМ Рината Ахметова (2000-2005 гг.), а также занимавший должность министра экономического развития и торговли (декабрь 2012 — февраль 2014 гг.).



Хозяйственный суд Киева 30 января 2019 года признал банкротом ЧАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения» и открыл ликвидационную процедуру.