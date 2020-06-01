СБУ: По программе «Тебя ждут дома» вернулись почти 400 человек

С 2015 до начала 2020 года программой Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома», которая предусматривает возвращение лиц из оккупированной части Донбасса, воспользовались более 390 человек. Об этом в спецслужбе сообщили в ответе на запрос «Радио Свобода».



Отмечается, что тех, кто по этой программе возвращается на подконтрольную украинским властям часть страны, после проверки освобождают от уголовной ответственности.



Речь, в частности, о снятии (в судебном порядке) ответственности по ч. 2 ст. 253-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 6 ст. 260 (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).